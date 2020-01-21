2020-01-21T11:04:42+03:00
Общество

Две алтайские школы закрыли на карантин

В регионе всего болеет ОРВИ около 13 тысяч человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Две алтайские школы закрыли на карантинДве алтайские школы закрыли на карантинФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае уже две школы закрыли на карантин. Речь идет об учебных заведениях в Кулундинском и Михайловском районах, сообщает «ГТРК Алтай».

Приостановить учебный процесс в Кулундинской школе № 1 в начале 2020 года пришлось из-за карантина. Там из 580 учащихся заболели порядка 120 детей. Это больше 20% учеников, поэтому администрации школы пришлось временно закрыть учебное заведение. Подобная ситуация произошла и в одной из школ Михайловского района.

К слову, по последним данным алтайского Роспотребнадзора, с 6 по 12 января в регионе было зарегистрировано 12,8 тысяч заболевших ОРВИ. Больше 70% из этого числа – дети до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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