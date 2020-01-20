Родители пожаловались на плохое питание, холод и трещины в барнаульской школе

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:02:09+03:00

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В Интстаграме губернатора Виктора Томенко опубликовано сообщение от родителей детей, которые учатся в школе №97 барнаульского поселка Гоньба. Они пожаловались на низкую температуру, плохое питание и трещины.

- Пол в кабинете немного просел. Детям после нового года пришлось заниматься в куртках, потому что начались проблемы с отоплением. Мы боимся за жизни и здоровье наших детей, - написали местные жители.

Также они пожаловались на холодную еду в столовой, которую привозит «Комбинат школьного питания «Глобус».

В комитете по образованию Барнаула сообщили, что комиссия осмотрела перегородки между двумя классами и выявила трещины шириной в два миллиметра, которые не представляют угрозу. А вот просевшего пола не обнаружили. Дополнительно будет проведено обследованию несущих конструкций и инженерных коммуникаций. Если возникнет необходимость, выделят деньги на ремонт.

Также проверка показала, что температура в классах сейчас составляет 21 градус, что соответствует нормам. Что касается питания, родителям предложили войти в специальную комиссию, чтобы контролировать, что едят дети, пишет АиФ-Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU