Учащиеся из Барнаула помогут пенсионерам очистить частные дома от снега

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:38:55+03:00

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Новая волонтерская акция пройдет в Алтайском крае. Школьники и студенты помогут пенсионерам расчистить их участки от снега. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Волонтерская акция называется «Снежный штурм-2020». Барнаульские студенты и школьники проводят ее при поддержке администрации города. Эта зима выдалась очень снежной. Из-за метелей были занесены не только проезжие части и тротуары, но и частные дома. Снега настолько много, что из некоторых домов даже сложно выйти, не говоря уже о пешеходных тропинках, которые сильно занесло. Именно по этой причине учащиеся вызвались помочь старшему поколению в уборке участков.

Так чтобы подать заявку о помощи нужно позвонить по номеру (3852) 37-03-65. Запросить поддержку можно также по почте - kdm-mol3@barnaul-adm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU