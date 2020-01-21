Помочь южным районам после метели предложил председатель АКЗС

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:13:49+03:00

Больше всего пострадали шесть районов Алтайского края

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На еженедельном совещании председатель АКЗС Александр Романенко высказался о том, что множеству населенных пунктов, которые находятся на юге региона, нужно оказать помощь. Из-за большого количества снега после сильной метели они оторваны от райцентров.

Так Романенко посчитал, что самая тяжелая ситуация наблюдается в Поспелихинском, Топчихинском, Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском и Локтевском районах.

Председатель АКЗС отметил, что он уже обсудил вопрос перенаправления части снегоуборочной техники с трасс в Змеиногорск и отдаленные села с министром транспорта Александром Дементьевым. Также в проблемных сельских местностях необходимо проверить условия снабжения продуктами первой необходимости.

Напомним, метель в Алтайском крае была с 17 до 19 января. Из-за этого в регионе также перекрывали больше десяти трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU