2020-01-20T09:10:51+03:00
Общество

Красивые женщины в ночной купели: подборка бодрящих фото

Сибирских красавиц не страшили ни буран, ни холодная вода
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
На случай, если кому-то станет плохо, у прорубей дежурили спасатели и медики.На случай, если кому-то станет плохо, у прорубей дежурили спасатели и медики.Фото: Олег УКЛАДОВ

Раз в крещенский вечерок девушки ныряли. Сибирских красавиц не страшили ни мороз, ни ветер, ни буран, ни холодная вода. В крещенском городке у речного вокзала в Барнауле купания продолжались и затемно. Ледяной крест сверкал в свете фонарей, девушки, подходя к Иордани, бодро окунались в студеную купель. Некоторые делали это торжественно, трижды крестясь «Во имя отца и сына и святого духа».

Ныряли в купальниках, в белых рубахах, в платьях, выныривая из воды, как из сказочного молодильного чана.

Крещенские купания в Барнауле 2020 ночь.Видео: Олег Укладов

- Для меня сегодняшнее погружение в прорубь - преодоление страха и лени, - поделилась одна из купальщиц. - Я буквально заставила себя приехать на реку и окунуться с головой в крещенскую воду. Мне это было нужно, как адреналин, как хороший стресс. До этого барахталась в трясине серых будней, в проблемах, а теперь как заново родилась.

Смотрите также фоторепортаж: Крещенские купания в Барнауле состоялись назло бурану

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Родители пожаловались на плохое питание, холод и трещины в барнаульской школе
Алтайский техуниверситет приглашает принять участие в конкурсе «Наука в объективе»
«Зачем?!»: барнаульцы требуют вернуть паровозик на теплокамеру в центре города
Хоккеисты «Динамо-Алтай» обыграли «Чебоксары»
На Алтае муж душил жену из-за отсутствия уборки в доме
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
В Алтайском крае остаются частично закрытыми 10 трасс
«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле
В Алтайском крае ограничено движение на шести дорогах
Барнаульцы испугались метели и не пошли нырять в прорубь
Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула из-за вопросов уборки снега
Алтайский губернатор окунулся в прорубь
Железнодорожный вокзал в Барнауле стал убежищем от бурана
Крещенскую купель отменили в Змеиногорске
Еще три трассы открыли в Алтайском крае
Под тяжестью снега рухнул козырек ТЦ Galaxy
В Рубцовске ветром снесло трубу со школьной котельной
На Алтае увеличили количество вагонов у пригородных электричек
В Барнауле устранили повреждение на теплосети
Более 250 аварийных бригад готовы к ликвидации ЧС на электросетях Алтайского края
Почти 30 домов в непогоду остались без тепла в Барнауле
Под Барнаулом закрыли движение за Новомихайловкой
Алтайские энергетики работают в усиленном режиме из-за шторма
В алтайских поселках пропал свет из-за ремонтных работ
Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле
В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости
Сергею Шубенкову присвоили звание капитана
Барнаульский футболист Александр Соболев подпишет контракт с ЦСКА
Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию