Красивые женщины в ночной купели: подборка бодрящих фото

Раз в крещенский вечерок девушки ныряли. Сибирских красавиц не страшили ни мороз, ни ветер, ни буран, ни холодная вода. В крещенском городке у речного вокзала в Барнауле купания продолжались и затемно. Ледяной крест сверкал в свете фонарей, девушки, подходя к Иордани, бодро окунались в студеную купель. Некоторые делали это торжественно, трижды крестясь «Во имя отца и сына и святого духа».

Ныряли в купальниках, в белых рубахах, в платьях, выныривая из воды, как из сказочного молодильного чана.

Крещенские купания в Барнауле 2020 ночь.Видео: Олег Укладов

- Для меня сегодняшнее погружение в прорубь - преодоление страха и лени, - поделилась одна из купальщиц. - Я буквально заставила себя приехать на реку и окунуться с головой в крещенскую воду. Мне это было нужно, как адреналин, как хороший стресс. До этого барахталась в трясине серых будней, в проблемах, а теперь как заново родилась.

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