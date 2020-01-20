2020-01-20T17:07:27+03:00
Общество

В Барнауле за день экологической акции собрали больше 350 елок

Акция продлится до 23 января
Юлия ЕВГРАФОВА
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Новогодняя елкаНовогодняя елкаФото: Анна СЕМИНА
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Жители Барнаула активно участвуют в экологической акции по сбору новогодних елей для вторичного использования. Только за 18 января они сдали 358 деревьев. Всего же с начала акции собрали уже 855 елей.

В минувшую субботу, 18 января, в краевой столице работало шесть точек по сбору новогодних елей. Наиболее активными участниками экологической акции стали жители в районе дома №53 на улице Балтийской и у торгово-офисного центра «Гулливер парк». Часть собранных деревьев отправят на переработку, другую на подкормку животным.

Так собирать деревья организаторы акции будут еще буквально несколько дней, до 23 января.

- Все желающие, а также управляющие компании, товарищества собственников жилья и организации могут самостоятельно организовать вывоз собранных елей к месту временного складирования на улице Кулундинской, 23. Об этом намерении нужно сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой по телефону 8-961-999-28-50, – пояснили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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