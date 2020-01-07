В Барнауле начали принимать новогодние елки на утилизацию
Согласитесь, жалко выбрасывать елку после того, как она вас радовала столько времени. Все это отдает потребительством в худшем его проявлении. Уж лучше ее сдать – чтобы деревья могли использовать в качестве корма для лошадей или сделать из них что-то полезное, например, плиты MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.
Сдать елки можно в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов гипермаркета до 20 января.
С 8 января будут также открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:
Павловский тракт, 203;
улица Солнечная Поляна, 111;
улица Энергетиков, 10;
улица Сергея Ускова, 10;
улица Взлетная, 91;
улица Сиреневая, 28;
улица Шумакова, 11;
улица Энергетиков, 2;
Павловский тракт, 305г;
улица Взлетная, 115;
улица Взлетная, 117;
улица Взлетная , 103;
улица Сергея Ускова, 33;
улица Взлетная, 36;
улица Взлетная, 36а.
18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:
площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);
сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);
площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);
жилой комплекс «Времена года» (пересечение улиц Взлетной и Ускова);
площадь Народная (улица Попова, 86);
парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).
ИСТОЧНИК KP.RU