В Барнауле начали принимать новогодние елки на утилизацию

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:17:40+03:00

Их отправят на корм лошадям и на деревообрабатывающий комбинат

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Согласитесь, жалко выбрасывать елку после того, как она вас радовала столько времени. Все это отдает потребительством в худшем его проявлении. Уж лучше ее сдать – чтобы деревья могли использовать в качестве корма для лошадей или сделать из них что-то полезное, например, плиты MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Сдать елки можно в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов гипермаркета до 20 января.

С 8 января будут также открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:

Павловский тракт, 203;

улица Солнечная Поляна, 111;

улица Энергетиков, 10;

улица Сергея Ускова, 10;

улица Взлетная, 91;

улица Сиреневая, 28;

улица Шумакова, 11;

улица Энергетиков, 2;

Павловский тракт, 305г;

улица Взлетная, 115;

улица Взлетная, 117;

улица Взлетная , 103;

улица Сергея Ускова, 33;

улица Взлетная, 36;

улица Взлетная, 36а.

18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:

площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);

сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);

площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);

жилой комплекс «Времена года» (пересечение улиц Взлетной и Ускова);

площадь Народная (улица Попова, 86);

парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).

ИСТОЧНИК KP.RU