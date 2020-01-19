Барнаульцы испугались метели и не пошли нырять в прорубь
Купели на Оби в районе речного вокзала Барнаула открыли с опозданием на час из-за задержки завершения крестного хода. По словам очевидцев, в сравнении с прошлым годом желающих нырнуть в ледяную воду гораздо меньше.
Зато у храмов настоящий ажиотаж, желающие набрать освященной воды выстроились в длинные очереди. Также у некоторых храмов открыты купели, где люди могут совершить омовение.
Всего на территории Алтайского края в день праздника будет функционировать больше 50 купелей, сообщает региональное управление МЧС.
Настоятельно рекомендуем воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.
ИСТОЧНИК KP.RU