Барнаульцы испугались метели и не пошли нырять в прорубь

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:49:44+03:00

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Купели на Оби в районе речного вокзала Барнаула открыли с опозданием на час из-за задержки завершения крестного хода. По словам очевидцев, в сравнении с прошлым годом желающих нырнуть в ледяную воду гораздо меньше.

Зато у храмов настоящий ажиотаж, желающие набрать освященной воды выстроились в длинные очереди. Также у некоторых храмов открыты купели, где люди могут совершить омовение.

Всего на территории Алтайского края в день праздника будет функционировать больше 50 купелей, сообщает региональное управление МЧС.

Настоятельно рекомендуем воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.

ИСТОЧНИК KP.RU