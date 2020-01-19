В Алтайском крае ограничено движение на шести дорогах

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:14:03+03:00

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничение для всех видов транспорта ввели из-за плохой погоды

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В Алтайском крае из-за метели, гололеда и плохой видимости по-прежнему остаются закрытыми шесть дорог. В крае объявлено штормовое предупреждение.

Закрыт для всех видов транспорта участок от Поспелихи в сторону границы Казахстана, участок Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска). Ограничено движение по трассе от Алексеевки до Солонешного.

Также закрыты участки:

Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай (до села Солонешного);

Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское;

Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа.

Открыто движение для всех видов транспорта по автодорогам Горняк - Староалейское, Алейск - Чарышское, Алейск - Петропавловское - Смоленское и Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU