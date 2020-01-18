В Рубцовске ветром снесло трубу со школьной котельной

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:58:30+03:00

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В Алтайском крае продолжают фиксировать последствия непогоды, которая пришла в регион еще в пятницу, 17 января. Так в Рубцовске ветром снесло трубу школьной котельной.

Как пишет издание «вРубцовске.ру», ЧП произошло из-за аномально сильных порывов ветра. Очередным воздушным потоком снесло трубу котельной школы №10. Инцидент подтвердили и в администрации города. Однако несмотря на случившееся, образовательное учреждение продолжает работать в обычном режиме.

- На место сразу же выехали замглавы администрации, сотрудники управления по делам ГО и ЧС, - пишет источник.

По предварительной информации, устранение последствий падения трубы начнется в понедельник, 20 января. К этому времени, по данным синоптиков, погодные условия должны стабилизироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU