2020-01-18T13:58:30+03:00
Происшествия

В Рубцовске ветром снесло трубу со школьной котельной

Учреждение продолжает работать в штатном режиме
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Упавшая труба (фото: пресс-служба администрации Рубцовска)Упавшая труба (фото: пресс-служба администрации Рубцовска)
Изменить размер текста:

В Алтайском крае продолжают фиксировать последствия непогоды, которая пришла в регион еще в пятницу, 17 января. Так в Рубцовске ветром снесло трубу школьной котельной.

Как пишет издание «вРубцовске.ру», ЧП произошло из-за аномально сильных порывов ветра. Очередным воздушным потоком снесло трубу котельной школы №10. Инцидент подтвердили и в администрации города. Однако несмотря на случившееся, образовательное учреждение продолжает работать в обычном режиме.

- На место сразу же выехали замглавы администрации, сотрудники управления по делам ГО и ЧС, - пишет источник.

По предварительной информации, устранение последствий падения трубы начнется в понедельник, 20 января. К этому времени, по данным синоптиков, погодные условия должны стабилизироваться.

Читайте также:

Автобус с детьми-спортсменами застрял на заснеженной алтайской трассе

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крещенскую купель отменили в Змеиногорске
Еще три трассы открыли в Алтайском крае
Под тяжестью снега рухнул козырек ТЦ Galaxy
В Рубцовске ветром снесло трубу со школьной котельной
На Алтае увеличили количество вагонов у пригородных электричек
В Барнауле устранили повреждение на теплосети
Более 250 аварийных бригад готовы к ликвидации ЧС на электросетях Алтайского края
Почти 30 домов в непогоду остались без тепла в Барнауле
Под Барнаулом закрыли движение за Новомихайловкой
Алтайские энергетики работают в усиленном режиме из-за шторма
В алтайских поселках пропал свет из-за ремонтных работ
Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле
В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости
Сергею Шубенкову присвоили звание капитана
Барнаульский футболист Александр Соболев подпишет контракт с ЦСКА
Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию