Автобус с детьми-спортсменами застрял на заснеженной алтайской трассе

Воспитанники новосибирской хоккейной команды «Сибирь» и их тренеры застряли на заснеженной трассе в Алтайском крае.

Поездка на соревнования едва не закончилась трагедией. 20 детей и три их тренера собирались на турнир в Змеиногорск, но доехать не смогли. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- В универсальном спортивном комплексе «СТАРТ» (ДЮСШ) Алейска был развернут пункт временного размещения населения. Непогода и перекрытая трасса задержала в городе два иногородних автобуса. Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и три тренера из новосибирской команды «Сибирь», которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы, - говорит глава региона.

К счастью, все закончилось благополучно. Никто из детей не пострадал. Чего не скажешь о другой ситуации. Так в Поспелихинском районе 59 летний мужчина пешком отправился из села Поспелиха в поселок Факел Социализма, но из-за непогоды устал и не смог дальше идти. На его поиски направили два десятка спасателей. Его нашли лежащим на земле и его постепенно начал заваливать снег. Мужчине потребовалась госпитализация.

Тем временем в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Непогода задержится в регионе на сутки 18 января. Прогнозируется снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления, продолжительные метели с усилением ветра до 18-23 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов, даже если трасса открыта и по возможности избежать пешие прогулки.

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