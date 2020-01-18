2020-01-18T10:59:00+03:00
Общество

В Барнауле устранили повреждение на теплосети

Режим повышенной готовности сняли
Анна СЕМИНА
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Повреждение устраненоПовреждение устраненоФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Повреждение на теплосети, произошедшее в субботу, 18 января, в Барнауле, устранено. Об этом сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Напомним, повреждение произошло на тепловых сетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» на улице Юрина в Ленинском районе. Под временное отключение отопления попали 29 многоквартирных домов, а также детский сад №244 на улице Гущина, 161 и школа №126 на улице Юрина, 196. На случай непредвиденных обстоятельств даже были организованы пункты временного пребывания для населения, чьи дома оказались в зоне ограничения подачи ресурсов.

По состоянию на данный момент повреждение на теплосети на улице Юрина устранено.

- Теплосеть заполнена и поставлена на циркуляцию. Тепло начинает поступать в дома и социальные объекты. Режим повышенной готовности отменен, - поясняют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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