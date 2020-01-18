Почти 30 домов в непогоду остались без тепла в Барнауле

18 Янв. 2020 2020-01-18T06:40:17+03:00

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В Барнауле произошла коммунальная авария на теплосетях. В результате без отопления остались почти 30 домов.

- Из-за аварии на тепловых сетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» в Ленинском районе введен режим повышенной готовности. Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад №244 (улица Гущина, 161) и школа №126 (улица Юрина,196), - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

На месте порыва работает аварийная бригада. Они занимаются устранением повреждения.

Тем временем в Барнауле подготовлены пункты временного размещения для населения, попавшего в район отключения отопления. Один из них находится в гимназии №79 (улица Георгия Исакова, 227), второй – в лицее №124 (улица Георгия Исакова, 206).

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ИСТОЧНИК KP.RU