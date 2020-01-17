В алтайских поселках пропал свет из-за ремонтных работ

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:23:10+03:00

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Жители нескольких населённых пунктов под Барнаулом оставались без света. В пресс-службе администрации краевой столицы пояснили, что массовое отключение света произошло из-за ремонтных работ.

Как сообщает «Алтайская правда», без электроэнергии оказались жители поселков – Мохнатушка, Черницк и Ягодное.

«Отключение электроэнергии через один дом: Мохнатушка: ул. Клубная, Тенистая, Нагорная; Черницк: ул. Крестьянская и Набережная, четная сторона ул. Светлой», – рассказали в пресс-службе мэрии.

На данный момент идут ремонтные работы, неполадки устраняет бригада МРСК. По заверениям администрации города, свет вернется в дома уже в 19.00.

К слову, сегодняшний порывистый ветер и непрекращающийся снег создал ряд проблем жителям Алтайского края. Например, на алтайской трассе случилось массовое ДТП из-за плохой видимости, а в Рубцовске порывами снесло крышу многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU