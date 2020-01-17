Сергею Шубенкову присвоили звание капитана

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:38:37+03:00

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Барнаульский барьерист Сергей Шубенков заработал повышение по службе – ему присвоили звание капитан.

Соответствующий приказ 25 декабря 2019 года подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Аналогичное звание присвоено и трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту – 27-летней Марии Ласицкене, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный спортивный клуб армии.

Напомним, прошлый сезон выдался для барнаульского легкоатлета непростым. Летом 29-летний Шубенков во время стартов в Рабате получил серьезную травму и на некоторое время выпал из соревнований. Несмотря на продолжительный курс восстановления и реабилитации, он смог завоевать на чемпионате мира-2019 серебряную медаль, с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды.

По итогам 2019 года у себя на малой родине Сергей Шубенков был в очередной раз удостоен награды «Олимпийская доблесть Алтая».

ИСТОЧНИК KP.RU