2020-01-16T04:33:51+03:00
Общество

В Алтайском крае из-за метели объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют плохую погоду 17 и 18 января
Юлия ЕВГРАФОВА
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МетельМетельФото: Олег УКЛАДОВ
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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели объявили в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так днем 17 января и сутки 18 января в Алтайском крае синоптики прогнозируют гололед, снег и продолжительные метели. Возможен сильный ветер до 18-23 метров в секунду, местами порывы могут достигать 25-30 м/с.

Алтайские спасатели напоминают, что при таких неблагоприятных погодных условиях лучше находится в капитальных строениях и не выходить на улицу. Если же непогода настигла за пределами зданий, то нужно держать подальше от рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Водителей также просят воздержаться от дальних поездок.

К слову, в ближайшие дни синоптики также не прогнозируют морозов. На большой праздник – Крещение погода будет достаточно теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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