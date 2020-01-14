В барнаульском парке «Изумрудный» появится «Медиа-аллея»

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:57:27+03:00

Ее внесут в план проекта по благоустройству этой территории

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В свой профессиональный праздник, День Российской печати 13 января, алтайские журналисты и реготделение партии «Единой России» поделились планами о том, чтобы создать «Медиа-аллею Алтайского края». Она расположится в барнаульском парке «Изумрудный». Именно за его благоустройство проголосовало больше всего жителей краевой столицы.

В создании «Медиа-аллеи» пригласили поучаствовать редакции СМИ Алтайского края. Ее точное месторасположение определят во время разработки проекта благоустройства «Изумрудного».

- Во многом благодаря журналистам развитие края и его городов получается обсуждать действительно широко и, что важно, объективно. Таким было и обсуждение судьбы парка «Изумрудный». Дискуссия о том, каким именно будет парк, идёт до сих пор, но уже ясно, что люди хотят видеть там зелёный уголок. Поэтому, символично, что журналисты, создавая аллею, внесут вклад и в его озеленение, - высказалась председатель Союза журналистов Алтайского края Мария Чугунова.

Создание такой аллеи станет частью масштабного благоустройства «Изумрудного», которое запланировано в ближайшем будущем. Напомним, именно он по итогам интернет-голосования по отбору общественных территорий Барнаула для благоустройства в этом году, занял первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU