2020-01-14T09:50:50+03:00
Происшествия

Полицейские, спасатели и водолазы ведут поиск подростка и его подруги

Они пропали 7 января
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае продолжается поисковая операция, которая направлена на установление местонахождения 15-летнего жителя Новоалтайска Дмитрия Думчева и его 18-летней подруги Оксаны Руденко.

Напомним, они ушли из дома 7 января и до настоящего времени их местонахождение не установлено. В поисках участвуют более 60 сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю и отдела внутренних дел МВД по Новоалтайску, а так же три кинологических расчета со служебными собаками.

- Сотрудники разбиты на шесть поисковых групп. Полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС. Привлекаются водолазы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Для поисков также задействованы снегоходы и квадрокоптер. За все время операции удалось обследовать территорию Новоалтайска, села Токарево, несколько садоводческих товариществ. Ситуацию осложняет обилие снега.

Сообщить информацию о пропавших можно по телефонам: 8 (3852) 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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