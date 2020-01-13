Барнаульцы опоздали на работу из-за двух ДТП и пробок

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:35:02+03:00

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Загруженность дорог в Барнауле утром 13 января достигла 8 баллов. Ситуацию осложнили два ДТП на ул. Власихинской. Из-за этого движение было затруднено по нечетной стороне от улицы Шумакова до шоссе Ленточный бор.

Сложная дорожная обстановка также на Павловском тракте и проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до площади Октября. Затруднено движение на проспекте Строителей в районе моста и ул. Челюскинцев. На ул. Власихинской по-прежнему пробка в районе кольца по нечетной стороне и на пересечении с ул. Попова.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в Барнауле наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Змеиногорский тракт стоит от Калманского проезда до остановки лыжная база Динамо. Длина пробки — 3,6 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU