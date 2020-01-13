Жители Барнаула и Новоалтайска жалуются на перебои с транспортом после закрытия Старого моста

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:45:21+03:00

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Жители Новоалтайска с возмущением обсуждают в соцсетях рост цен на проезд на автобусном маршруте «Барнаул-Новоалтайск», который отходит с автовокзала. Это произошло после закрытия старого моста на ремонт. Билет подорожал с 30 до 40 рублей — правда, не у всех перевозчиков.

При этом в минтрансе края говорили, что закрытие старого моста не приведет к росту стоимости проезда. Хотя тариф на этом маршруте нерегулируемый — то есть, цену определяет сам бизнес.

Новоалтайцы также обеспокоены тем, что с 13 января хотят отменить самый поздний маршрут, и жители пригорода не смогут добираться после работы домой.

«До закрытия Старого моста мы садились в последний автобус №134, который отходил в 22:30 с автовокзала, но теперь этот рейс хотят отменить, так как из-за закона «Режим труда и отдыха водителей» теперь водители не имеют права так долго ездить», — говорят люди.

Жалуются и жители ВРЗ: они уверяют, что с закрытием моста транспорт стал ходить гораздо хуже, особенно в вечернее время. В качестве решения этой проблемы предлагают введение нового автобусного маршрута №4 по маршруту Нефтебаза — ТРЦ Galaxy и обратно через вокзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU