Старый мост в Барнауле закроют на два года

Старый мост через реку Обь в Барнауле находящийся в аварийном состоянии, наконец-то закрывают на долгожданный ремонт. Он продлится почти два года – долго, но придется привыкать.

Состояние аварийное

Старый (коммунальный) совмещенный мост через Обь в Барнауле был построен больше ста лет назад. В 1915 году ввели в эксплуатацию его железнодорожную часть, а в 1959-м после реконструкции появилась и автодорожная. Долгое время это была главная переправа, которая соединяла два берега реки и, ни для кого не секрет, что уже много лет она требует капитального ремонта.

- Состояние моста плачевное. Неоднократно происходили обрушения монолитных частей сопряжения эстакадной и металлической части на проходящие внизу электрички и пассажирские поезда. Это создавало и продолжает создавать угрозу безопасности движения, - констатирует Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.

По состоянию на сегодня за железнодорожную часть отвечает ОАО «РЖД», автомобильная находится в федеральной собственности и находится на балансе подведомственного Росавтодору Упрдор «Алтай». Организация уже провела работы по проектированию ремонта моста. Провело конкурсные процедуры, подрядчик уже известен – это ДСУ №4 города Барнаула.

Старый мост закроют на два годаФото: Олег УКЛАДОВ

По словам Дементьева работы планировалось начать раньше, но посовещавшись, дорожники решили закрыть мост после новогодних праздников.

- Таким образом, с 5 января мы планируем закрыть движение по мосту для всех видов транспорта. Закрытие будет действовать до конца ремонтных работ, то есть до ноября 2021 года, - говорит Ярослав Долинский, начальник Упрдор «Алтай». – В 2018-2019 году мы провели диагностику моста, она показала, что работа предстоит очень большая. Нам нужно заменить практически всю проезжую часть, а это 700 железобетонных плит. Их придется демонтировать и заменить на ортотропные металлические – они отвечают современным требованиям по нагрузке. Также нам придется практически полностью заменить железобетонные балки пролетных строений эстакадной части с обеих сторон моста: с одной 190 метров, с другой – 220. В общей сложности это около 180 балок. Объем работ довольно большой. Ситуация осложняется тем, что внизу автомобильного моста есть железнодорожные пути. Поэтому нам пришлось обратиться в РЖД с просьбой закрыть мост на период ремонта.

Компания, конечно же, пошла навстречу, но выставила ряд условий, которые необходимо было выполнить до начала работ. В частности, уже сейчас идет строительство временных ж/д-платформ на станции Присягино и 226 километре. Это требуется для того, чтобы переключить движение электричек со второго на третий путь. Как только это произойдет – подрядная организация начнет активную стадию работ, то есть демонтаж конструкций.

- К сожалению, параллельно на эстакадах мы работать не сможем, так как нам потребуется подъезд к центральной части моста и подвоз металлоконструкций. Мы будем действовать последовательно: в период с января по май 2020 года мы планируем заменить железобетонные плиты проезжей части моста, летом мы начнем ремонт эстакадных частей моста, - добавляет Долинский.

Полную замену пролетных строений планируется провести за год. Летом 2021 года начнется устройство проезжей части, деформационных швов. Полностью завершить работы планируют к ноябрю 2021 года.

- Будем стараться закончить чуть раньше, но мы понимаем, что будут возможные риски при работах на эстакадах, - говорит начальник Упрдор «Алтай». – Сейчас мы пока идем по графику и никаких сложностей не видим.

Ищите пути объезда

Что касается проезда, то, конечно, это будет серьезная проблема, ведь мост закрывается на два года. Больше всего пострадают те, кто живет в Новоалтайске, а работает или учится в Барнауле.

Конечно, теперь дорога будет занимать чуть больше времени, так что в Минтрансе настоятельно рекомендуют уже сейчас прорабатывать пути объезда, чтобы рассчитать время в дороге. Вместе с тем изменится и схема движения автобусов. Те, которые ранее заходили в краевую столицу по старому мосту, теперь перенаправлены на въезд по проспекту Красноармейскому.

- При этом стоит отметить, что цены на билеты не изменятся. Тариф установлен. Поменяется только маршрут, - заверяет Александр Дементьев.

Старый мост закроют на два годаФото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость железнодорожных перевозок также не изменится. При этом, как обещают в РЖД, закрытие одного пути никак не отразится на пассажирах.

- Они не почувствуют каких-то изменений, - заверяет Ерлан Смагулов, заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги. – Все, что касается технической возможности и пропуска поездов, новое расписание на 2019-2020 год уже введено, так что «пробок» никаких не будет. Грузоотправители также никак не пострадают.

Помимо этого не исключено, что в расписании движения электричек появится еще одна. Она будет курсировать между Барнаулом и Новоалтайском в районе обеда. Это также должно снять транспортное напряжение между городами. Но работа в данном направлении уже начата. Не исключено, что что-то может еще измениться.

Как изменятся автобусные маршруты после закрытия Старого моста:

№ 120 «Барнаул - садоводство «Сосняк», № 134 «Новоалтайск - Барнаул»:

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту.

В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 125 «Барнаул - Новоалтайск»:

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту.

В Барнаул:до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 205 «Новоалтайск - Барнаул»:

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту.

В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 250 «Барнаул - с. Повалиха - санаторий «Обские плесы»:

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.

В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 251 «Барнаул - с. Боровиха»:

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту.

В обратном направлении: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.

Измененная схема движения междугородних маршрутов:

№ 673 «с. Кытманово - Барнаул»;

№ 674 «с. Тогул - Барнаул»;

№ 270 «Барнаул - с. Малахово»;

№ 740 «р.п. Тальменка - Барнаул»;

№ 806 «Барнаул - с. Боровлянка»;

№ 882 «Барнаул - с. Озеро Красилово»;

№ 916 «Барнаул - с. Речкуново»;

№ 903 «с. Логовское - Барнаул»;

№ 897 «с. Черемушкино - Барнаул»;

№ 906 «Барнаул - с. Лосиха»;

№ 938 «п. Октябрьский - Барнаул».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.

В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.