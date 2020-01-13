2020-01-13T04:46:39+03:00
Происшествия

В Алтайском крае без вести пропали девушка и парень

Мальчика и девочку ищут уже шестой день
Анастасия Корягина
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Фрагмент ориентировки.Фрагмент ориентировки.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» сообщило о пропаже сразу двух подростков в регионе. Разыскивают 18-летнюю Оксану Руденко и 16-летнего Дмитрия Думчева.

Они живут в селе Токарево и городе Новоалтайске. Родным ничего не известно об их местонахождении с 8 января. Возможно, они сбежали из дома.

Оба пропавших ростом около 160 см. Другие приметы:

Дмитрий: мальчик худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами.

Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Оксана: девушка среднего телосложения с коричневыми волосами и серыми глазами.

Была одета в зеленую шапку с надписью Reebok, розовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребят, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452 или по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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