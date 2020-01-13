В Алтайском крае без вести пропали девушка и парень
Алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» сообщило о пропаже сразу двух подростков в регионе. Разыскивают 18-летнюю Оксану Руденко и 16-летнего Дмитрия Думчева.
Они живут в селе Токарево и городе Новоалтайске. Родным ничего не известно об их местонахождении с 8 января. Возможно, они сбежали из дома.
Оба пропавших ростом около 160 см. Другие приметы:
Дмитрий: мальчик худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами.
Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.
Оксана: девушка среднего телосложения с коричневыми волосами и серыми глазами.
Была одета в зеленую шапку с надписью Reebok, розовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто что-то знает о местонахождении ребят, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452 или по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU