2020-01-12T11:47:02+03:00
Общество

Самовольный захват? В Бийске автомобилисты устроили парковку на месте хоккейной коробки

Бийчане спорят по поводу правомерности их действий
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Жительница Бийска пожаловалась на автомобилистов, которые устроили парковку в хоккейной коробке. Негативный пост она опубликовала в паблике «Иницидент Бийск».

- Я в шоке от происшедшего. Ребята, почему люди до сих пор удивляются что их дети едут в Торговый центр и т.д. Вы в своих дворах что-нибудь сделайте?! Вместо хоккейной коробки для детей сделали парковку для машин ... Для машин есть другое место! И чему же вы потом удивляетесь, - пишет автор.

Территория, которую называют хоккейной коробкой, засыпана снегом. И, судя по количеству автомобилей, уютное место для машин облюбовали давно. В комментариях тут же подключились и другие бийчане: одни поддержали женщину, а другие – водителей.

- К управляющей компании все вопросы. Это самовольный захват территории автомобилистами. Ладно, когда кусок земли бесхозный, но водители решили площадь владений расширять. Выгнать их, - пишет Леся Пахирко.

Другое мнение у Насти Дозорец: «Десять лет стояла, никому не была нужна эта стоянка, а тут внезапно кому-то приспичило привязаться. Дети идут в ТЦ, потому что в них тепло и можно согреться. Не вижу смысла делать здесь что-либо для детей, они всё равно предпочтут тёплое место.

Чем закончится спорт – пока неизвестно. А тем временем, в Барнауле автомобилистов обвинили в том, что они якобы испортили лыжню на Трассе здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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