Барнаульцев на автомобилях обвинили в порче лыжни на Трассе здоровья

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Подписчик сообщества «Барнаул 22» обвинил двух автолюбителей в том, что они якобы испортили лыжню на Трассе здоровья. К посту были прикреплены две фотографии мужчин.

- Вечером пятницы решил прокатиться на лыжах на Трассе здоровья. Красота! Идеальная лыжня! Но радоваться пришлось недолго. Два героя решили прокатиться по свеженькой лыжне на автомобилях! Испортили пять километров трассы. А в выходные барнаульцы выйдут на лыжню ... Пусть знают героев, которые испортили трассу, - говорит Тимофей.

Однако не все согласны с тем, что кататься по Трассе на автомобилях запрещено. К примеру, Константин Корчагин считает, что лыжники сами виноваты в том, что лыжня проходит по дороге.

- Там вообще-то дорога и летом, и зимой! Кто вам не дает делать лыжню посреди леса? Конечно, проще сделать на дороге и ныть, что всё сломали! Если не в курсе, по этой дороге ездят железнодорожники на работу, - отметил мужчина.

Тем не менее, многие поддержали автора поста и отметили, что не в первый раз автомобилисты рушат планы лыжников: после колес на лыжне остаются ямы, и кататься по такой Трассе практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU