2020-01-11T10:32:49+03:00
Происшествия

В Барнауле возле пивбара "Герасим" машина влетела в сугроб

Перед этим она столкнулась с другим легковым автомобилем
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видео в паблике "Барнаул 22"Скриншот с видео в паблике "Барнаул 22"
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Днем 11 января в Барнауле на перекрестке улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, у пивбара "Герасим", произошло столкновение двух автомобилей.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22". По их словам, один из участников ДТП залетел в сугроб, который находится прямо рядом с трамвайными рельсами.

- "Приора" ехала на запрещенный сигнал светофора, - назвал предполагаемую причину аварии свидетель ДТП.

Комментаторы отметили, что машины получили значительные повреждения, и если бы столкновение было лобовым, то, скорее всего, были бы жертвы. В данном случае жертв нет, но, возможно, кто-то получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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