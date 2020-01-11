В Барнауле возле пивбара "Герасим" машина влетела в сугроб

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:32:49+03:00

Перед этим она столкнулась с другим легковым автомобилем

Изменить размер текста: A A

Днем 11 января в Барнауле на перекрестке улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, у пивбара "Герасим", произошло столкновение двух автомобилей.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22". По их словам, один из участников ДТП залетел в сугроб, который находится прямо рядом с трамвайными рельсами.

- "Приора" ехала на запрещенный сигнал светофора, - назвал предполагаемую причину аварии свидетель ДТП.

Комментаторы отметили, что машины получили значительные повреждения, и если бы столкновение было лобовым, то, скорее всего, были бы жертвы. В данном случае жертв нет, но, возможно, кто-то получил травмы.

Читайте также:

Водитель "Лады" погиб в ДТП на "Чуйском тракте"

Авария случилась на 227 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU