2020-01-11T05:46:15+03:00
Происшествия

Алтайский преподаватель-взяточник проведет полтора года в колонии

Также мужчина выплатит штраф миллион рублей
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
ВзяткаВзяткаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Бывшего завкафедрой Бийского технологического института (филиала Алтайского техуниверситета) признали виновным получении взятки.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, с июня 2015 по август 2016 год преподаватель получал от студентов взятки, а взамен ставил положительные оценки за зачеты, экзамены и курсовые работы.

- Преподаватель вносил заведомо ложные сведения в экзаменационные листы и зачетные книжки. Размер взятки варьировался от 11 до 16 тысяч рублей, - уточнили в региональном СУСКе.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы и штраф миллион рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также бывший завкафедрой в течение двух лет не сможет занимать определенные должности в госучреждениях образования.

Читайте также: Руководителя приюта «Успех» освободили из СИЗО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актриса из сериала "Крепостная" купила в Барнауле платье в этностиле
Родители назвали ребенка Космосом в честь героя сериала «Бригада»
Алтайский преподаватель-взяточник проведет полтора года в колонии
Барнаульский парк «Центральный» приглашает отметить Старый новый год
Барнаульские общественники проверили уборку снега на улицах города
Алтайский депутат может потерять недвижимость в Москве после иска прокуратуры
В Барнауле мужчина украл дорогие духи и успел их перепродать
«Небоскреб» в частном секторе построят в Барнауле
Более 170 детей за 2019 год пострадали на дорогах Алтайского края
Бийчанка хотела купить шпица, но нарвалась на мошенников
Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте
Очередной торговый центр может появиться в Барнауле
Словесная перепалка закончилась для селянина поножовщиной и больничной койкой
Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» победил в первом выездном матче года
Погода в Барнауле 10-12 января: до -13
Руководителя приюта «Успех» освободили из СИЗО
Несколько светофоров отключат в Барнауле
Продавец овощей торговал насваем из-под прилавка
Неизвестные ломились в дома бийчан, чтобы отметить с ними праздники
За первую неделю года дорожники вывезли из Барнаула 90 тысяч кубометров снега
Вторую ледовую переправу открыли в Алтайском крае
Дорожники приступили к ремонту Старого моста в Барнауле
Взрослые поликлиники Алтайского края начали работать по новому графику
Сергей Шубенков в Барнауле начал подготовку к Олимпиаде
Бийчанин продает бойцовскую черепаху
В центре Барнаула изменилась работа светофоров