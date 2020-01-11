Алтайский преподаватель-взяточник проведет полтора года в колонии
Бывшего завкафедрой Бийского технологического института (филиала Алтайского техуниверситета) признали виновным получении взятки.
Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, с июня 2015 по август 2016 год преподаватель получал от студентов взятки, а взамен ставил положительные оценки за зачеты, экзамены и курсовые работы.
- Преподаватель вносил заведомо ложные сведения в экзаменационные листы и зачетные книжки. Размер взятки варьировался от 11 до 16 тысяч рублей, - уточнили в региональном СУСКе.
Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы и штраф миллион рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также бывший завкафедрой в течение двух лет не сможет занимать определенные должности в госучреждениях образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU