Алтайский преподаватель-взяточник проведет полтора года в колонии

11 Янв. 2020 2020-01-11T05:46:15+03:00

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Бывшего завкафедрой Бийского технологического института (филиала Алтайского техуниверситета) признали виновным получении взятки.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, с июня 2015 по август 2016 год преподаватель получал от студентов взятки, а взамен ставил положительные оценки за зачеты, экзамены и курсовые работы.

- Преподаватель вносил заведомо ложные сведения в экзаменационные листы и зачетные книжки. Размер взятки варьировался от 11 до 16 тысяч рублей, - уточнили в региональном СУСКе.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы и штраф миллион рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также бывший завкафедрой в течение двух лет не сможет занимать определенные должности в госучреждениях образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU