В центре Барнаула изменилась работа светофоров

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:40:41+03:00

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На основных дорогах Барнаула, которые ведут к развязке на Новый мост, изменилась работа светофоров. Длительность разрешающих сигналов была увеличена из-за перекрытия моста на ремонт. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так работа зеленого сигнала светофора была продлена на участках проспектов Ленина от площади Октября до площади Баварина, Комсомольского в границах улиц Профинтерна и Никитина. А также на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Работать в таком режиме светофоры будут ближайшие два года (пока не завершится ремонт Старого моста).

- Мониторинг дорожной ситуации на указанных участках проводится ежедневно, при необходимости будет произведена дальнейшая корректировка режимов работы светофоров, - отметили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU