Скоро в Барнауле на долгое время закроют Старый мост

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:51:31+03:00

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В Барнауле из-за ремонтных работ с 5 января закроют Старый мост. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В этом году специалисты запланировали масштабный ремонт. Так 700 железобетонных плит заменят металлическими. После того как будет закончен ремонт основной части моста приступят к реконструкции эстакад (балки пролетных строений будут полностью заменены).

Все работы планируют завершить только в августе 2021 года. После специалисты приступят к устройству мостового полотна. Вновь открыть мост для эксплуатации планируют в ноябре следующего года.

В связи с длительным закрытием Старого моста изменится и движение общественного транспорта. Теперь он будет ходить по Правобережному тракту, через Новый мост. А железнодорожный транспорт перенаправят на соседние пути. Дорожники установят соответствующие знаки и ограждения на подъезде к мосту. Также будут дежурить экипажи ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU