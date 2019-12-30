Алтайский министр в костюме Деда Мороза поздравил детей в электричке

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-30T09:41:37+03:00

Он читал стихи и раздавал конфеты [видео]

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30 декабря в Барнауле стартовал проект «Новогодний экспресс». Электричка, украшенная тематическими детскими рисунками и гирляндами, отправилась по маршрутам «Барнаул — Черепаново» и «Черепаново — Барнаул».

Перед отправлением «Новогоднего экспресса» по громкой связи пассажиров поздравила локомотивная бригада. А затем в поеде появился Дед Мороз — им оказался наряженный в костюм министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Видео с фрагментом поздравления появилось в Instagram-аккаунте министерства. Дед Мороз и Снегурочка вместе с пассажирами читали стихи и раздавали конфеты.

mintrans22 Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов поздравили пассажиров с наступающим праздником

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в канут Нового года на реконструированном железнодорожном вокзале станции Усть-Тальменская пройдет театрализованное праздничное поздравление.

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ИСТОЧНИК KP.RU