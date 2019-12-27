Новый год 2019-2020 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

До Нового года осталось несколько дней, но нет новогоднего настроения? Не знаете, где его взять? Секрет прост – атмосферу праздника каждый себе создает сам. И вы сможете, нужно только оторвать пятую точку от дивана. Все «карты» в ваших руках: на грядущих выходных торжественно откроются ёлки, катки и горки, а в самую волшебную ночь года для горожан организуют дискотеку под открытым небом. Долой хмурое лицо! Обматывайтесь мишурой, гирляндой, танцуйте под хит Стекловаты (хотя бы с котом) и проводите праздники весело. На Новый год 2019-2020 в Барнауле ожидается масштабная программа мероприятий. Где встретить и куда сходить - в нашей афише.

Ёлочка, гори!

Все дети любят водить хороводы, но даже если вам немножко за 30 – кружиться разрешается. Открытие новогодних ёлок во всех районах Барнаула состоится в один день – 28 декабря в 18:00. В этом году главная елка, как и прежде, располагается на площади Сахарова. Районные ёлки установлены на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213), перед Домом культуры «Трансмаш» (пр. Ленина, 152), в Парке спорта имени Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) и перед Дворцом культуры поселка Южный (ул. Чайковского, 21).

От «оливьешки» к танцам

Если не хотите на Новый год сидеть дома и давиться «Оливье» перед телевизором, то городские власти уже о вас позаботились: в новогоднюю ночь на площади Сахарова пройдет общегородской праздник. С 1:00 до 3:00 здесь пройдёт праздничный концерт и даже пиротехническое шоу. А завершится все, по старой, доброй традиции, грандиозной дискотекой под открытым небом.

Новый год в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- В последние годы на ночной праздник в новогоднюю ночь на площади Сахарова собирается намного больше народу, чем на открытии новогодних ёлок. Даже мороз не пугает горожан, – отметил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

Парки

Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11) приглашает горожан на праздник «Ёлки, шарики, хлопушки», который пройдет 28 декабря в 14:00. Для гостей приготовят программу «Шалости крыски Лариски» с конкурсами, играми и призами. Ну и, конечно, на праздник обещали заглянуть Дед Мороз и Снегурочка.

«Дед Мороз договорился со старухой Шапокляк о том, что во время празднования предновогодних мероприятий она ему в помощницы предоставит крыску Лариску. Лариска же не собирается помогать Деду Морозу, но наоборот, всякие пакости чинит. Пришлось Деду Морозу вызвать Шапокляк на подмогу. Чем закончится история с шалостями Лариски? Удастся ли Деду Морозу поздравить всех с Новым годом? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, посетив программу», - рассказали в парке.

Кстати, а 2 января, как сообщили в мэрии, гости парка могут принять участие в семейной игровой программе «Ах, снег, снежок!» с играми, танцами, конкурсами и подарками.

Жителям Октябрьского района можно провести последние выходные в этом году на катке в парке активного отдыха «Экстрим» (пр. Ленина, 152). В субботу и воскресенье покататься на коньках можно будет с 11:00 до 22:00.

Новый год для зверей

На новогодних праздниках в «Лесной сказке» пройдут звериные праздничные банкеты с развлекательной программой. У барнаульцев будет три попытки посетить зоопарк и поздравить любимых животных с праздником.

Звериный Новый год состоится 1, 4, 7 января в 13:00 в зоопарке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12).

Трезвая пробежка

1 января Молодёжный отдел Барнаульской Епархии приглашает всех желающих на «Трезвую пробежку». Начало забега в 10:00 от часовни святой Татьяны (ул. Кирова, 60-а). Все участники пробегут в первый день 2020-го три километра.

Счастье - в шоколаде

А если вам и от этой программы «не сладко», то немного шоколада точно вам поднимет настроение. Весь январь, начиная со второго числа, в музее шоколадного мастерства (ул. Пушкина,66) будут проходить мастер-классы «Новогодние каникулы Пушкина».

Посетители смогут самостоятельно разрисовать шоколадную плитку цветным шоколадом. В ходе программы вам расскажут об истории возникновения лакомства и точно создадут яркую новогоднюю атмосферу.

Записаться можно по телефону 8-903-947-71-52. Музей работает с 11:00 до 19:00.

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