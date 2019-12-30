2019-12-30T16:30:52+03:00
Общество

В Барнауле УК накажут за рухнувший балкон

Работы по восстановлению фасада дома находятся на контроле прокурора
Анастасия Корягина
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Прокуратура проверила ситуацию с рухнувшим балконом двухэтажного аварийного дома на улице Советской Армии, 164 в Барнауле. Против управляющей компании возбудили дело.

Напомним, балкон обрушился вечером 9 декабря 2019 года. Хозяин квартиры чудом не пострадал: он собирался выйти, открыл дверь и увидел, как глыба льда упала с крыши на его балкон, который тут же под тяжестью груза рухнул вниз.

Прокуратура Ленинского района Барнаула выяснила, что «УК «Старый Барнаул» была обязана очищать крышу от снега и наледи, но плохо делала эту работу.

Руководителю УК внесли представление об устранении нарушений. Против юрлица возбудили административное дело по факту нарушения правил содержания и ремонта жилых домов.

Работы по восстановлению фасада дома находятся на контроле прокурора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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