В Барнауле УК накажут за рухнувший балкон
Прокуратура проверила ситуацию с рухнувшим балконом двухэтажного аварийного дома на улице Советской Армии, 164 в Барнауле. Против управляющей компании возбудили дело.
Напомним, балкон обрушился вечером 9 декабря 2019 года. Хозяин квартиры чудом не пострадал: он собирался выйти, открыл дверь и увидел, как глыба льда упала с крыши на его балкон, который тут же под тяжестью груза рухнул вниз.
Прокуратура Ленинского района Барнаула выяснила, что «УК «Старый Барнаул» была обязана очищать крышу от снега и наледи, но плохо делала эту работу.
Руководителю УК внесли представление об устранении нарушений. Против юрлица возбудили административное дело по факту нарушения правил содержания и ремонта жилых домов.
Работы по восстановлению фасада дома находятся на контроле прокурора.
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ИСТОЧНИК KP.RU