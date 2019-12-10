Балкон рухнул в жилом доме Барнаула

В понедельник вечером, 9 декабря, в Барнауле под тяжестью наледи рухнул балкон жилого дома.

ЧП произошло на улице Советской Армии, 164. Это старое двухэтажное строение. Как сообщается на странице в Instagram go_barnaul, обрушение произошло из-за того, что на незастекленный балкон с крыши упала огромная глыба снега со льдом. Под тяжестью обвалилась и сама конструкция, попутно повредив газовую трубу. Только каким-то чудом никто из людей не пострадал. Зато житель квартиры, в которой все произошло, явно отделался легким испугом: буквально за несколько секунд до обрушения он открыл дверь балкона и собирался выйти покурить. Если бы это случилось чуть раньше, то снег упал бы на него, и далее уже по известному сценарию…

Как стало известно, сам дом в 2016 году был признан аварийным, а к 2025-му всех жильцов обещали расселить. Теперь они обвиняют в произошедшем управляющую компанию, которая вовремя не убрала снег с крыши. Однако уже сегодня ее специалисты ликвидировали всю наледь. Только уже поздно – балкон не вернуть. Между тем, УК пообещала хозяину пострадавшей квартиры отремонтировать стену. Администрация города взяла ситуацию под контроль. Пока об ускорении расселения дома речь не идет. Однако людям все же готовы предоставить помещения из маневренного фонда.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, в рамках регионального проекта по переселению предусмотрено расселение не менее 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

- Можно сказать, что это второй этап, первый мы успешно закончили в 2017 году. Теперь наша цель - до сентября 2025 года расселить 124 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, где живут более восьми тысяч человек. Мероприятия проводятся, и у меня нет сомнений в том, что мы достигнем поставленных результатов, - отметил Иван Гилев, подводя итоги реализации нацпроектов в сфере строительства и ЖКХ в 2019 году.

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"На мужчину обвалилась часть кирпичного козырька. Когда я подошел, вокруг пострадавшего лежали куски бетона, не было части балкона, тротуар был в крови. У мужчины разбита голова, по всей видимости, открытая черепномозговая травма. Мужчина был в сознании" - пишет очевидец Евгений Литвинов (подробнее)