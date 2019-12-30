Женщина из Алтайского края обокрала магазин ради продуктов к Новому году

СЕГОДНЯ 04:56 2019-12-30T04:56:08+03:00

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Полицейские задержали злоумышленницу, совершившую кражу со взломом из магазина в Крутихинском районе. В ночь на 27 декабря жительница села Волчно-Бурлинское, вооружившись пилкой по металлу, спилила три навесных замка на дверях магазина сельпо «Старый центр».

Как сообщает газета «Каменские известия», женщина проникла внутрь и забрала из торговой точки несколько тортов, множество конфет, пельмени и три бутылки водки — стоимость всех продуктов составила около 10 тысяч рублей.

Все похищенное сельчанка унесла в дом своей матери, где попросила оставить сумку на хранение. Она пояснила, что все эти продукты предназначены для новогоднего стола. Сотрудники полиции оперативно установили ее причастность к краже и изъяли похищенное. Теперь женщине придется выкручиваться как-то по-другому. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU