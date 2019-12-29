На Алтае «черный лесоруб» уничтожил больше ста ёлок чужими руками
Сотрудники полиции Республики Алтай раскрыли в Усть-Канском районе преступление «черного лесоруба». Он незаконно вырубил 111 елей в урочище «Тукей» в 15 км от села Ябоган чужими руками. Сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.
Недалеко от места преступления в ходе рейда полицейские остановили автомобиль «КамАЗ». В кузове грузовика они обнаружили более ста ёлок с диаметром стволов до 10 см.
Водитель транспортного средства не смог предъявить документы на заготовку деревьев. Уже в отделении полиции 36-летний житель Алтайского края, занимающейся автоперевозками, рассказал, что несколько дней назад ему позвонил мужчина и предложил вывезти уже спиленные деревья.
Вырубка елок в урочище.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Звонивший сообщил водителю, что у него есть разрешение на заготовку древесины. Скоро сотрудники угрозыска установили причастность к незаконной рубке деревьев 28-летнего житель Бийска. В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном.
По предварительным данным, находясь в урочище «Тукей», подозреваемый увидел молодые елки и решил подзаработать. Он нанял для рубки двух местных жителей, которых также заверил в наличии разрешения.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU