На Алтае «черный лесоруб» уничтожил больше ста ёлок чужими руками

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-29T10:22:31+03:00

Мужчина нанял людей, которых заверил в наличии разрешения на вырубку

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Сотрудники полиции Республики Алтай раскрыли в Усть-Канском районе преступление «черного лесоруба». Он незаконно вырубил 111 елей в урочище «Тукей» в 15 км от села Ябоган чужими руками. Сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Недалеко от места преступления в ходе рейда полицейские остановили автомобиль «КамАЗ». В кузове грузовика они обнаружили более ста ёлок с диаметром стволов до 10 см.

Водитель транспортного средства не смог предъявить документы на заготовку деревьев. Уже в отделении полиции 36-летний житель Алтайского края, занимающейся автоперевозками, рассказал, что несколько дней назад ему позвонил мужчина и предложил вывезти уже спиленные деревья.

Вырубка елок в урочище.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Звонивший сообщил водителю, что у него есть разрешение на заготовку древесины. Скоро сотрудники угрозыска установили причастность к незаконной рубке деревьев 28-летнего житель Бийска. В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном.

По предварительным данным, находясь в урочище «Тукей», подозреваемый увидел молодые елки и решил подзаработать. Он нанял для рубки двух местных жителей, которых также заверил в наличии разрешения.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU