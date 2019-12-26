Стало известно, где в Барнауле построят гостиницу Radisson

СЕГОДНЯ 04:52 2019-12-26T04:54:56+03:00

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В краевой столице нашли альтернативное место для строительства отеля Radisson. Сторонам удалось договориться, и теперь гостиница расположится на углу проспекта Социалистического и улицы Папанинцев, рядом с бассейном «Обь».

Как сообщает «Политсиб.ру», этот участок относится бассейну, который, в свою очередь, принадлежит региону. Сейчас в зоне паркуются автомобили, но для строительства территорию нужно будет расширить в сторону «Оби». Спорткомплекс «подвинут», чтобы хватило места для четырехзвездочного отеля. Скорее всего, придется вырубить часть деревьев, которые растут на территории.

Также придется отделить участок спорткомлекса, при этом нужно менять вид его использования и проводить прочие юридические процедуры. Если новый участок понравится всем, то уже через несколько лет в центре города может появиться новая четырехзвездочная гостиница на 160-180 номеров.

По данным «ПремиумСтрой-Алтай», отель окупится примерно за 10-12 лет. В первый год работы загрузка отеля может составить около 1/3. В течение нескольких лет эта цифра должна вырасти, по мысли авторов концепции, до 60%.

Напомним, ранее строительство отеля ознаменовалось скандалом: жители Барнаула выступили против рубки деревьев в сквере на пересечении пр-кта Строителей и ул. Молодежная. Тогда было принято решение «перенести» Radisson в другое место. В течение нескольких месяцев краевые и городские власти договаривались об этом с представителями международной сети отелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU