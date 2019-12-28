2019-12-28T16:46:55+03:00
Происшествия

У маршрутки оторвало колесо в Барнауле

К счастью, это произошло на небольшой скорости
Анна СЕМИНА
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У маршрутки оторвало колесаУ маршрутки оторвало колесаФото: скриншот сайта
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В субботу, 28 декабря, в Барнауле произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участие общественного транспорта – маршрутки.

- На ДСУ-4 у маршрутки отлетели колеса. Образуется пробка, - говорилось в сообщении в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел прямо во время движения. На той части дороги, где есть наледь. Судя по всему, скорость у маршрутки была небольшая, потому что автобус даже не развернуло. И, тем не менее, определенные трудности для других участников движения поломка все же доставила.

- «На такой колее, какая сейчас на дорогах, скоро все без колёс останутся», «Повезло, что на остановке, а не на скорости. Тем, кто выдает разрешение на эксплуатацию этого хлама после прохождения ТО нужно "головы сносить"», - негодуют другие участники группы.

А между тем сообщают подписчики, на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской еще одна маршрутка «потеряла» колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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