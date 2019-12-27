В ДТП на Алтае погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-27T12:58:03+03:00

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На автодороге Заринск - Смазнево - Голуха 27 декабря приблизительно в 12-40 произошло дорожно-транспортное происшествие. В итоге погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, автомобиль «Ниссан-Примера» двигался в сторону Заринска, он выехал на встречную полосу, а позже столкнулся с автомобилем «Урал». В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли – это пассажиры, которые были в легковом автомобиле и водитель. Возраст погибших, их имена и фамилии пока неизвестны.

Что могло спровоцировать аварию - скользкая дорога, плохая видимость или действия водителей – пока не ясно. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU