У автобуса во время движения оторвало колесо

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-27T08:30:50+03:00

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В городе Камень-на-Оби Алтайского края прямо во время движения у автобуса оторвало колесо.

Инцидент произошел накануне днем, 26 декабря.

- На перекрестке улиц Жуковского-Крылова у автобуса Каменского ПАТП «вырвало» колесо прямо во время движения. Автобус встал посреди перекрестка, а колесо укатилось в канаву, - сообщает сайт издания «Каменские известия».

К счастью автобус в тот момент ехал на маленькой скорости и серьезных ЧП не произошло. Пострадавших также нет. Ремонт транспортного средства пришлось проводить на месте, так что на некоторое время он стал проблемой для других участников движения. Однако после того, как колесо вернули на место, автобус вернулся на маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU