2019-12-27T08:30:50+03:00
Происшествия

У автобуса во время движения оторвало колесо

Пострадавших нет
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Колесо оторвало у автобусаКолесо оторвало у автобусаФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В городе Камень-на-Оби Алтайского края прямо во время движения у автобуса оторвало колесо.

Инцидент произошел накануне днем, 26 декабря.

- На перекрестке улиц Жуковского-Крылова у автобуса Каменского ПАТП «вырвало» колесо прямо во время движения. Автобус встал посреди перекрестка, а колесо укатилось в канаву, - сообщает сайт издания «Каменские известия».

К счастью автобус в тот момент ехал на маленькой скорости и серьезных ЧП не произошло. Пострадавших также нет. Ремонт транспортного средства пришлось проводить на месте, так что на некоторое время он стал проблемой для других участников движения. Однако после того, как колесо вернули на место, автобус вернулся на маршрут.

Читайте также:

Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле

Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные 2019-2020 года в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы рассказали, каким они видят идеальный парк «Изумрудный»
Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль
У автобуса во время движения оторвало колесо
Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
В Барнауле выпала двойная месячная норма снега
Коммунальная авария произошла в Барнауле
Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле
Алтайский мальчик попал под машину, катаясь с горки
Конюх из алтайского села совершил насилие над двумя маленькими сестрами и показывал им порно
Снег в Барнауле расчистят только к Новому году
На улицы Барнаула вышли волонтеры-«снегоборцы»
Барнаул сковали 10-балльные пробки, одна из которых продержалась 8 часов
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом Алтайского края в 2019 году
Министр транспорта Алтайского края откопал две машины и опоздал на работу
На Алтае начали изымать снюс из торговых точек
На всех трассах Алтайского края открыли движение
Змеиногорец выкопал машину знакомого из снега и угнал
В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега
«На Волне»: в Барнауле появится новый жилой комплекс
Спартакиада Алтай-Кокса определила сильнейших баскетболистов
«Сложно, но управляемо»: в Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега
Новым «промышленным вице-губернатором» станет Александр Климин
Осужденный из алтайской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам
В Барнауле восстановили движение троллейбусов
В Бийске откроется центр рентгенохирургии
Стало известно, где в Барнауле построят гостиницу Radisson