Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-27T07:44:16+03:00

В первые дни нового года число автобусов на маршрутах сократится на 60%

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Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные 2019-2020 года в Барнауле.

Так по информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в последний день 2019 года, 31 декабря, транспорт будет ходить в обычном режиме. А вот в первый день января из-за значительного снижения пассажиропотока будут изменения в расписании. В рейс выйдет на 60% меньше автобусов.

- 2 и 3 января - по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%. С 3 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня, - сообщают в пресс-центре администрации города.

В ночь с 6 на 7 января также будет организована доставка горожан с праздничной ночной службы.

От Покровского кафедрального собора: в 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до станции «Докучаево» и станции «Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – Анатолия – Красноармейский – площадь Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – Попова – «Докучаево»;

От Свято-Никольской церкви: в 1.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;

От Александро-Невского собора: в 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU