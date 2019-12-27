2019-12-27T07:44:16+03:00
Общество

Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле

В первые дни нового года число автобусов на маршрутах сократится на 60%
Анна СЕМИНА
Поделиться:
31 декабря транспорт будет ходить по обычному графику31 декабря транспорт будет ходить по обычному графикуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные 2019-2020 года в Барнауле.

Так по информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в последний день 2019 года, 31 декабря, транспорт будет ходить в обычном режиме. А вот в первый день января из-за значительного снижения пассажиропотока будут изменения в расписании. В рейс выйдет на 60% меньше автобусов.

- 2 и 3 января - по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%. С 3 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня, - сообщают в пресс-центре администрации города.

В ночь с 6 на 7 января также будет организована доставка горожан с праздничной ночной службы.

От Покровского кафедрального собора: в 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до станции «Докучаево» и станции «Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – Анатолия – Красноармейский – площадь Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Антона ПетроваПопова – «Докучаево»;

От Свято-Никольской церкви: в 1.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;

От Александро-Невского собора: в 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы рассказали, каким они видят идеальный парк «Изумрудный»
Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль
У автобуса во время движения оторвало колесо
Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
В Барнауле выпала двойная месячная норма снега
Коммунальная авария произошла в Барнауле
Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле
Алтайский мальчик попал под машину, катаясь с горки
Конюх из алтайского села совершил насилие над двумя маленькими сестрами и показывал им порно
Снег в Барнауле расчистят только к Новому году
На улицы Барнаула вышли волонтеры-«снегоборцы»
Барнаул сковали 10-балльные пробки, одна из которых продержалась 8 часов
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом Алтайского края в 2019 году
Министр транспорта Алтайского края откопал две машины и опоздал на работу
На Алтае начали изымать снюс из торговых точек
На всех трассах Алтайского края открыли движение
Змеиногорец выкопал машину знакомого из снега и угнал
В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега
«На Волне»: в Барнауле появится новый жилой комплекс
Спартакиада Алтай-Кокса определила сильнейших баскетболистов
«Сложно, но управляемо»: в Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега
Новым «промышленным вице-губернатором» станет Александр Климин
Осужденный из алтайской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам
В Барнауле восстановили движение троллейбусов
В Бийске откроется центр рентгенохирургии
Стало известно, где в Барнауле построят гостиницу Radisson