2019-12-27T07:10:12+03:00
Общество

В Барнауле выпала двойная месячная норма снега

Мэрия поставила перед дорожниками задачу максимально очистить город от снежных завалов к новогодним праздникам
САПОЖКОВА Александра
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Курсанты БЮИ на уборке снега в БаранулеКурсанты БЮИ на уборке снега в БаранулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле за месяц выпало почти в два раза больше снега, чем обычно. По данным Алтайского гидрометцентра, с 1 декабря на территории города зафиксировано 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы.

Мэрия поставила перед барнаульскими дорожниками задачу максимально очистить город от снежных завалов к новогодним праздникам. В связи с этим в предстоящие выходные они будут работать в усиленном режиме.

Первый замглавы администрации города Вячеслав Франк поручил особое внимание уделить очистке тротуаров, дворов, крыш и пригородной территории. При этом машины, оставленные там, где парковка запрещена, и мешающие работе спецтехники будут эвакуировать, сообщили в пресс-службе администрации.

По данным «Автодорстроя», в ночь на 27 декабря в городе работало почти 200 единиц снегоуборочной техники. Дорожники вывезли с улиц 6600 кубометров снега. Днем 27 декабря будет работать около 170 единиц техники.

- Основные магистрали прочистили. В некоторых местах образовались колеи, накат, проезжие части сузились. Теперь по ним пройдут автогрейдеры. Основной задачей является вывоз снега, - сообщил руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин.

На помощь дорожникам в очистке снега выйдут волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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