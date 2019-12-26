На улицы Барнаула вышли волонтеры-«снегоборцы»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-26T14:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В комитет по делам молодежи Барнаула обратились руководители добровольческих объединений. Они готовы отправить «снегоборцев» для помощи в расчистке тротуаров и дворов.

Как сообщил председателя комитета Владимир Гудков, 26 и 27 декабря волонтеры готовы «вступить в бой» со стихией в помощь дорожным службам.

В числе волонтеров отметились обучающиеся на военной кафедре Алтайского государственного технического университета – они завершают очистку от снега тротуара и лестницы на участке проспекта Социалистического от ул. Димитрова до корпуса АлтГУ. Также они расчищают тротуар и ступеньки по проспекту Красноармейскому в границах улиц Мерзликина и Папанинцев. Задействовано 50 студентов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, с 15.00 к работе по уборке снега присоединились около 100 курсантов Барнаульского юридического института. Они займутся тротуарами на улице Чкалова между проспектами Красноармейским и Социалистическим.

27 декабря на борьбу со снегом выйдет молодежь из Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, Волонтерского центра «БлагоДарю» АГПУ, Волонтерского штаба АГАУ, а также волонтеры регионального штаба РСО.

ИСТОЧНИК KP.RU