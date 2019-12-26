На Алтае начали изымать снюс из торговых точек

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-26T12:19:43+03:00

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Республиканский Роспотребнадзор вместе с полицейскими проводили рейд по точкам продаж никотиносодержащих смесей. Во вторник, 24 декабря, на прилавках заметили «запрещенку».

Ранее такие рейды проводили несколько дней назад, и тогда владельцев табачных киосков, у которых нашли партию снюсов без сопроводительных документов, потребовали убрать с прилавков продукцию. Повторный рейд по тем же табачным лавкам показал, что хозяева проигнорировали требования ведомств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Владельцы убрали снюсы со стеллажей, но продолжили ее продавать из-под прилавка, а на витринах красовалась реклама о том, что здесь можно купить бездымный табак. В итоге полицейские и роспотребнадзор изъяли из трех табачных киосков 59 банок со снюсом, без каких-либо сопроводительных документов.

Владельцы торговых объектов не смогли объяснить, откуда продукция появилась у них в продаже. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании.

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ИСТОЧНИК KP.RU