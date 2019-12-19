Самым юным кандидатом в мэры Барнаула стал 29-летний Артем Зеров
Сегодня, 19 декабря, документы для участия в выборах мэра Барнаула подал 29-летний Артем Зеров. Он стал самым юным кандидатом - ему 29 лет.
Как сообщает Политсибру, Зеров окончил Алтайский техуниверситет по двум по специальностям: «Котло- и реакторостроение» и «Экономика и управление на предприятии». Он был членом молодежного парламента края. Пять лет назад стал председателем организации «Молодые патриоты Алтая», является членом Общественной палаты региона. В целом общественной деятельностью занимается с 2006 года.
Отметим, также что 19 декабря (это последний день приема) документы подал Владимир Барсуков, который является пенсионером.
В итоге кандидатуры документально подтвердили девять человек: Вячеслав Франк, Елена Хрусталева, Андрей Крылов, Алексей Скосырский, Василий Часовских, Алексей Шипунов, Сергей Шумов, Артем Зеров и Владимир Барсуков.
Александр Андрющенко пока только заявлял о своем намерении участвовать в выборах.
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ИСТОЧНИК KP.RU