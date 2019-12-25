2019-12-25T07:57:45+03:00
Общество

В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели

В частности, полностью закрыли федеральную трассу для автобусов «Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном»
Анастасия Корягина
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Метель.Метель.Фото: Анастасия Корягина
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В Алтайском крае продолжают закрывать трассы из-за штормовой погоды. С 10:00 ограничено движение большегрузов и пассажирских автобусов по федеральным трассам: Чуйскому тракту (Р256) от Барнаула до Бийска, а также А322 («Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан») полностью.

Также 25 декабря «Алтайавтодор» временно запретил поездки по дороге К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан» для всех видов транспорта.

На тех же условиях на данный момент закрыты следующие дороги:

- К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — МихайловкаКулунда-Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;

- К-18 «Алейск — Чарышское» (от Алейска до села Алексеевка Чарышского района);

- К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (от Алейска до Усть-Пристани);

- К-02 «Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирское области»;

- К-17 «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном (от Барнаула до Ребрихи).

Движение будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону +7(3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169. По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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