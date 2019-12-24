2019-12-24T12:42:24+03:00
Общество

Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды

Из-за снегопада пробки в Барнауле наблюдаются на многих улицах
САПОЖКОВА Александра
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Пробки в Барнауле днем 24 декабряПробки в Барнауле днем 24 декабряФото: Яндекс.Пробки
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Из-за снегопада 24 декабря пробки в Барнауле бьют недельные рекорды. Так, в районе 13 часов наблюдалось несколько самых длинных пробок за неделю для этого времени суток.

В частности, стояла улица Попова от улицы Трактовой до моста над железной дорогой. Длина пробки составила 2.1 км. В это же время был затор на улице Власихинская от проезда Сухой Лог до улицы Лазурной. Его длина составила 2.2 километра. А на проспекте Красноармейском образовалась пробка 2.8 км от улицы Ползунова до проспекта Строителей.

В целом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность автодорог в Барнауле необычно высока, составляет 7 баллов - это на 3 балла выше обычного.

Также из-за снегопада в Алтайском крае закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта по трассе А322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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