Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-20T12:58:47+03:00

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика

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Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.

Фоторепортаж с Дня энергетика можно посмотреть по ссылке.

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Фото: Алтай-Кокс

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.