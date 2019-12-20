Почти 200 сообщений о минированиях зафиксировали в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-20T10:43:44+03:00

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Алтайские росгвардейцы в этом году отработали почти 200 сообщений о минированиях. К счастью, все они оказались ложными. Об этом в пятницу, 20 декабря, на отчетной пресс-конференции по итогам года рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Денисов.

- Бывает, что находят мины на полигонах. Раньше, например, у нас было летное училище, была начальная военподготовка, где использовались учебные снаряды. Время от времени их находят. Тогда, вызывают специалиста, который смотрит, представляет ли она опасность, можно ли обезвредить. Если нельзя, закладывают тротиловую шашку и взрывают. В этом году все вызовы были ложные, - рассказал полковник полиции.

Также представитель ведомства отметил, что Росгвардия будет заниматься охраной общественного порядка на новогодних праздниках. При входе на площадки горожан будут проверять, есть ли у них запрещенные вещи. По словам Денисова, чаще всего жители пытаются пронести на такие площадки алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU