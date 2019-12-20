2019-12-20T09:59:27+03:00
Общество

Алтайские росгвардейцы ликвидировали боевика в Ингушетии

Также во время различных спецопераций была изъята взрывчатка и оружие
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:

Владимир Денисов.Видео: Иван Олексюк

Изменить размер текста:

Алтайские росгвардейцы ликвидировали боевика в Ингушетии. Об этом в пятницу, 20 декабря, рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Денисов.

По его словам, алтайские спецподразделения принимали участие в спецоперациях в Ингушетии с июля по сентябрь этого года. Оперативные задачи выполняли 70 бойцов ОМОНа были в сводном отряде.

- Было проведено 80 спецопераций, в ходе которых был уничтожен один член незаконного вооруженного формирования. Изъято одно самодельное взрывное устройство, равное пяти килограммам в тротиловом эквиваленте, две гранаты и 106 единиц оружия. Кроме этого еще 29 человек были задержаны за участие в различных правонарушениях на территории Ингушетии. Это было сложное время, но наши с честью выполнили поставленные задачи, - рассказал полковник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бийске висящий на дереве мешок с мусором приняли за труп
Китайцы незаконно вырубали лес в сибирской тайге
Почти 200 сообщений о минированиях зафиксировали в Алтайском крае
Алтайские росгвардейцы ликвидировали боевика в Ингушетии
В Барнауле появится Дом дружбы народов
«Ласточку» между Новосибирском и Барнаулом запустят через год
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
Поселок Южный переключили на теплоснабжение от ТЭЦ
Дымящийся паровозик установили над теплокамерой в Барнауле
В Ключевском районе обнаружен опасный карантинный сорняк
Нехарактерная пробка собралась утром 20 декабря на улице Кутузова в Барнауле
В Алтайском крае назвали «лучшего врача года»
Алтайский губернатор призывает убрать из продажи снюсы
Барнаульцы отстаивают многочасовые очереди за жизненно важными лекарствами
Пять человек погибли в жутком ДТП на алтайской трассе: четверо из них — полицейские
Общественная палата поддержала кандидата на пост мэра Барнаула Франка
На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
Размер некоторых выплат для семей с детьми увеличат на Алтае