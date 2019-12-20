СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-20T09:59:27+03:00

Также во время различных спецопераций была изъята взрывчатка и оружие

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Алтайские росгвардейцы ликвидировали боевика в Ингушетии. Об этом в пятницу, 20 декабря, рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Денисов.

По его словам, алтайские спецподразделения принимали участие в спецоперациях в Ингушетии с июля по сентябрь этого года. Оперативные задачи выполняли 70 бойцов ОМОНа были в сводном отряде.

- Было проведено 80 спецопераций, в ходе которых был уничтожен один член незаконного вооруженного формирования. Изъято одно самодельное взрывное устройство, равное пяти килограммам в тротиловом эквиваленте, две гранаты и 106 единиц оружия. Кроме этого еще 29 человек были задержаны за участие в различных правонарушениях на территории Ингушетии. Это было сложное время, но наши с честью выполнили поставленные задачи, - рассказал полковник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU