Семь кандидатов претендуют на должность мэра Барнаула

СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-18T04:23:33+03:00

Возможно, их будет больше - документы от желающих принимаются до 19 декабря

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6 февраля 2020 года в Барнауле депутаты определятся с градоначальником. Документы от желающих стать мэром принимаются до 19 декабря. Пока известно о семерых кандидатах.

Всех претендентов можно разделить на три группы, пишет Политсибру. Первая - депутаты гордумы, вторая - опытные управленцы, и третья – «темные лошадки».

В первую входит Елена Хрусталева - депутат Барнаульской гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета. Кстати, является внучкой первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева. На пост ее выдвинули коммунисты. Также депутатом Барнаульской гордумы является Алексей Скосырский, он представляет ЛДПР. Плюс к этому Скосырский частный предприниматель.

К управленцам относятся Вячеслав Франк - первый замглавы города. После отставки Сергея Дугина - врио главы Барнаула. Сергей Шумов - экс-директор Барнаульского водоканала, ранее был управленцем на Барнаульском молочном комбинате, работал в "БарнаулЭнерго" и "Барнаулкапстрое", сейчас директор частной фирмы. И Андрей Крылов, который руководит рядом предприятий, в том числе Барнаульским шпалопропиточным заводом, Алейским сахарным заводом и Алтайской криптомайнинговой компанией. Ранее баллотировался в губернаторы и был руководителем реготделения "Партия Роста".

К "теным лошадкам" можно отнести двух кандидатов - Александра Анрющенко, который выдвинут реготделением партии "Коммунисты России". В настоящий момент является первым секретарем барнаульского горкома этой партии. И Алексей Шипунов. Известно, что по образованию он юрист, занимался бизнесом. Сейчас официально безработный.

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ИСТОЧНИК KP.RU