В Белокурихе нашли бутылку со 100 долларами от "Орла и решки"

СЕГОДНЯ 04:11 2019-12-19T04:13:18+03:00

Она была зарыта глубоко под снегом на серпантине

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Жители Белокурихи стали счастливыми обладателями заветной бутылки со 100 долларами от передачи "Орел и решка". Она былая спрятана глубоко под снегом на серпантине "Белокурихи - 2".

- Мы ухватили фортуну за хвост, - рассказывает в Инстаграме жительница города. - Я только что из душа, с мокрой головой и в пижаме, включаем архив (на минуточку, спустя 30 минут от начала передачи). А спустя минут 10 показывают ту самую заветную бутылку! Мы посмеялись и решили поехать искать.

Передачу снимали, когда на Алтае стояла теплая погода. С того времени навалило немало снега. Тем не менее, деньги откопать удалось.

- По пути думали, что это просто нереально - спустя столько времени найти бутылку. Снега у нас в этом году очень много. И уже было почти 20:00, а в это время темень, - делится женщина.

ferrnail В общем, мы ухватили фортуну за хвост

К тому же на месте уже было много желающих найти приз. Но повезло именно им.

- Спасибо мужу, если бы не его длинные руки, до лета пришлось бы ждать, - пошутила горожанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU